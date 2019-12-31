На Донбассе обнаружили схрон с гранатами: фото

Тайник нашел мужчина, который ходил в лес за дровами

/ Фото: Нацполиция

В Покровском районе Донецкой области мужчина во время собирания дров наткнулся на тайник с боеприпасами. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

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"Поступило сообщение от жителя района о том, что в лесополосе на расстоянии около половины километра от села Михайловка он нашел боеприпасы. Как выяснилось, находку – спортивную сумку с взрывоопасным содержимым, присыпанную травой, – мужчина обнаружил во время сбора дров", – говорится в сообщении.

В сумке находились семь гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалов, одна граната ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета. Саперы ГСЧС изъяли боеприпасы для дальнейшей утилизации.

/ Фото: Нацполиция

Напомним, ранее мы сообщали, что в гаражном кооперативе Кропивницкого мужчина хранил большой арсенал боеприпасов. Также в гараже нашли наркотики, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме того, мы писали, что в Киевской области был объявлен месячник сдачи оружия. Людей, которые в течение месяца приносили правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освобождали от уголовной и административной ответственности.

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