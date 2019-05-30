На Донбассе обнаружили тело пропавшего во время боя с боевиками сапера

Тело бойца 31 мая передадут с временно оккупированной территории представителям ВС Украины

Фото: AFP

В среду, 29 мая, в районе Попасной Луганской области нашли тело украинского сапера, который пропал без вести 27 мая в ходе боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"29 мая около 15:00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.", - говорится в сообщении.

По информации штаба ООС, боец 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду диверсионно-разведывательной группы противника.

"Тело погибшего солдата Степанченко Б. в настоящее время находится на временно оккупированной территории. Передача тела представителям ВС Украины планируется 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье", – рассказали в штабе ООС.

Между тем, с начала суток, 29 мая, враг восемь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Местные боевики и российские военные обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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