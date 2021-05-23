На Донбассе обострение – боевики обстреляли жилой дом, ВСУ понесли потери

За последние сутки было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня

За прошедшие сутки зафиксировано 12 нарушений режима тишины. Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ, игнорируя режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 22 мая, было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Один военнослужащий ВСУ получил ранение.

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Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Вблизи Песков оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде поселка Пивденне российские наемники трижды совершили обстрел из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Водяного противник два раза применил в направлении украинских позиций ручные противотанковые и подствольные гранатометы. А в районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вблизи населенного пункта Золотое-4 боевики использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Марьинки – стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние здоровья – тяжелое.

"С минометов 120-го калибра оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. Вследствие попадания мины был поврежден частный дом. К счастью, никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее ТКГ договорилась о разблокировании процесса открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.

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Также сообщалось, что на Донбассе засекли скопление танков боевиков.

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