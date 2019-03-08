На Донбассе обострение: ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранеными

Боевики применяют вооружение крупного калибра, запрещенное минскими соглашениями

Фото: Facebook

На Донбассе обострение: ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранеными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2cc/add/5c72ccaddbcdf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2cc/add/5c72ccaddbcdf.jpg 2019-03-08T08:37:00+02:00 Донбасс Боевики применяют вооружение крупного калибра, запрещенное минскими соглашениями

В течение суток 7 марта боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции ООС из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, выпустив 119 боеприпасов.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции ООС:

из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта ВОДЯНОЕ;

дважды, из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Гнутово;

дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск:

трижды из минометов калибра 82 мм – в районе села КрымскоеЕ;

трижды, из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Хутор Вольный;

из артиллерийских систем калибра 152 мм – у поселка городского типа Новотошковское;

из минометов калибра 120 мм – вблизи населенных пунктов Айдар, ТроицкоеЕ и Новозвановка;

из минометов 82-го калибра – возле села Екатериновка;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Зайцево;

из стрелкового оружия – вблизи поселка Новолуганское.

В результате обстрелов пять украинских защитников получили ранения.

"Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств Объединенных сил. По данным разведки, четырех оккупантов ликвидировано, 13 ранены. Также уничтожено боевую машину пехоты противника", – уточнили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток обстрелов позиций ООС не зафиксировано.

Напомним, днем ранее боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных, при этом дважды враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщалось, на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

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