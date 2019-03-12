На Донбассе оккупанты дважды нарушили перемирие: в рядах ВСУ обошлось без потерь
Боевики устроили обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки и Павлополя
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты дважды обстреляли позиции украинских войск в районе Павлополя и Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"На протяжении текущих суток противник дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", два раза применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.
Так, позиции бойцов ВСУ в районе Павлополя обстреливались из минометов калибров 120 и 82 мм. Под Авдеевкой боевики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
"Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", – говорится в сообщении.
Напомним, что 11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв опорный пункт бойцов ВСУ в районе Авдеевки.
Сутками ранее, 10 марта, на Донбассе пророссийские боевики соблюдали "весеннее перемирие" . Ни одного вражеского обстрела не зафиксировано.
А вот 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.
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