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На Донбассе оккупанты дважды нарушили перемирие: в рядах ВСУ обошлось без потерь

Сегодня, 19:08

Боевики устроили обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки и Павлополя

Боевики на Донбассе. Иллюстрация
Боевики на Донбассе. Иллюстрация. Фото: AFP
На Донбассе оккупанты дважды нарушили перемирие: в рядах ВСУ обошлось без потерь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/14a/6a9/5c714a6a9d9de.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/14a/6a9/5c714a6a9d9de.png Донбасс Боевики устроили обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки и Павлополя

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты дважды обстреляли позиции украинских войск в районе Павлополя и Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"На протяжении текущих суток противник дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", два раза применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Так, позиции бойцов ВСУ в районе Павлополя обстреливались из минометов калибров 120 и 82 мм. Под Авдеевкой боевики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", – говорится в сообщении.

Напомним, что 11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв опорный пункт бойцов ВСУ в районе Авдеевки.

Сутками ранее, 10 марта, на Донбассе пророссийские боевики соблюдали "весеннее перемирие" . Ни одного вражеского обстрела не зафиксировано.

А вот 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

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Тег Донбасс, боевики, обстрел, обстрелы, ООС

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