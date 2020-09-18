На Донбассе оккупанты дважды нарушили перемирие (видео)

В рядах украинских воинов обошлось без потерь

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где Россия продолжает вооружать боевиков, 18 сентября оккупанты снова нарушили перемирие.

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Несмотря на это, ситуация остается контролируемой, заверили в штабе ООС.

Как стало известно, боевики совершили обстрел вблизи населенного пункта Водяное из подствольного гранатомета.

Кроме того, под Новотошковским оккупанты обстреливали украинские позиции из крупнокалиберного пулемета.

"На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

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Видео: Facebook штаба ООС

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В рядах личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов обошлось без боевых потерь и ранений.

Отметим, что в последнее время регулярно появляются тревожные разведданные о подготовке оккупантов к боевым действиям. Как сообщали новости "Сегодня", Россия перебросила на Донбасс боевую технику и беспилотники.

"С начала сентября через неконтролируемый Украиной участок границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем", – заявили в украинской разведке.

Смотрите также видео с допроса снайпера боевиков, который недавно сдался ВСУ:

Видео: YouTube/Анатолий Штирлиц

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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