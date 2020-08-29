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На Донбассе оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности

29 августа, 18:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

Бойцы ВСУ соблюдали режим тишины и не стали отвечать на вражескую провокацию

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 29 августа оккупанты дважды устраивали провокации, нарушая режим прекращения огня и оборудовали позиции в направлении наших военных.

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Как сообщили в штабе ООС, в районе Зайцево боевики открыли огонь из стрелкового оружия. Поскольку выстрелы противника были неприцельными, наши бойцы отвечать на них не стали.

Кроме того, украинские воины обнаружили факт инженерного оборудования боевиками позиций в сторону наших подразделений в районе Водяного.

В целом, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы зафиксированы не были. В рядах Вооруженных сил Украины обошлось без потерь и ранений.

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Ранее мы сообщали, что недавно на Донбассе погиб офицер ВСУ. В родном городе погибшего бойца объявили траур.

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Кроме того, в этом месяце сообщалось о гибели на Донбассе разведчика. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.

Также смотрите сюжет о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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провокация Донбасс оккупанты Водяное зайцево ООС

Источник: Сегодня

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