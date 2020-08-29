На Донбассе оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 29 августа оккупанты дважды устраивали провокации, нарушая режим прекращения огня и оборудовали позиции в направлении наших военных.
Как сообщили в штабе ООС, в районе Зайцево боевики открыли огонь из стрелкового оружия. Поскольку выстрелы противника были неприцельными, наши бойцы отвечать на них не стали.
Кроме того, украинские воины обнаружили факт инженерного оборудования боевиками позиций в сторону наших подразделений в районе Водяного.
В целом, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы зафиксированы не были. В рядах Вооруженных сил Украины обошлось без потерь и ранений.
Ранее мы сообщали, что недавно на Донбассе погиб офицер ВСУ. В родном городе погибшего бойца объявили траур.
Кроме того, в этом месяце сообщалось о гибели на Донбассе разведчика. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.
Также смотрите сюжет о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк