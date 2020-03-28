На Донбассе оккупанты готовят провокации на контрольных пунктах въезда-выезда – штаб ООС

Провокации могут быть направленные на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества

На Донбассероссийская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленных на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объеденных сил в сообщении в Facebook.

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По проверенной информации штаба, 28 марта 2020 года представителями российско-террористической администрации планируется организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из КПВВ. Оккупанты уже подготовили несколько автобусов (по 10-20 гражданских лиц в каждом), которые должны прибыть в один из КПВВ и инсценировать конфликт с "преступным недопуском граждан Украины домой". При этом освещать провокацию должны специально приглашенные российские пропагандисты. Таким образом, противник планирует скомпрометировать действующую украинскую власть.

"Командование Объединенных сил просит не поддаваться на вражеские провокации и напоминает, что ограничительные меры введены, в первую очередь, для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Донецкой и Луганской областях. Коварные намерения противника разоблачены, подразделения Объединенных сил готовы к любому развитию событий", – говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что для противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Однако, командованием Объединенных сил делаются исключения при наличии у людей критических жизненных ситуаций или обстоятельств гуманитарного характера. Мол, именно это и вызывало недовольство в вооруженных формирований Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Контактная группа по Донбассу заседала в режиме видеоконференции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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