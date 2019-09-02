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Оккупанты угрожают боевикам Донбасса за отказ от российских паспортов

2 сентября, 13:32

Оккупационные администрации разыскивают боевиков, у которых на руках все еще украинские паспорта

/ Фото: AFP

Боевики отказываются от российских паспортов, но командование РФ продолжает на них давить, в том числе угрожает увольнением со службы. Об это сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск усиливает давление на военнослужащих-наемников соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", уклоняющихся от оформления документов на получение паспортов РФ, угрожая им увольнением с военной службы.

Кроме того, оккупантами активизированы мероприятия по выявлению лиц, которые отказываются сдавать украинские паспорта, с целью их наказания и принудительного изъятия документов.

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В то же время, сообщает разведка, российские оккупационные администрации, якобы в рамках т.н. "паспортизации", отменили ограничения на использование оформленных в России документов, в т.ч. доверенностей на куплю-продажу движимого и недвижимого имущества на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Как сообщали новости "Сегодня", Россия даже начала отказывать боевикам в выдаче паспортов. Оккупанты боятся потока преступников с оккупированных территорий Украины.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

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Донбасс разведка боевики паспорта

Источник: Сегодня

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