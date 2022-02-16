На Донбассе оккупанты нарушили режим "тишины" и понесли потери

Российско-оккупационные войска потеряли несколько бойцов 15 февраля

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения российских войск на украинскую землю / Коллаж "Сегодня"

На Донбассе оккупанты снова нарушили режим "тишины"и понесли потери. За сутки, 15 февраля, погибли двое российских военных.

Об этом сообщает штаб ООС.

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"Потери российско-оккупационных войск 15.02.2022 г. составили 2 человека:

Безвозвратные (200) – 2 (1 – 9 омсп 1 АК, небоевой, обстоятельства уточняются; 1 – 4 омсбр 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются)", – сообщили в штабе.

Вся дополнительная информация уточняется.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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