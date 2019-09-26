На Донбассе оккупанты незаконно лишили свободы украинца

/ Фото: AFP

Незаконный "суд" так называемой "ДНР" приговорил жителя Донецка к 14 годам колонии строгого режима "за шпионаж в пользу СБУ (Службе безопасности Украины)". Об этом сообщает "генпрокуратура ДНР ".

Оккупанты обнародовали только фамилию и инициалы пленного украинца – Тимофеев А. Л.

Мужчину обвинили в том, что он фотографировал и "собирал сведения о местах дислокации воинских частей и перемещении военной техники "народной милиции "ДНР".

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"Обвиняемый дал добровольное согласие представителю украинской разведки на негласное сотрудничество. При выполнении задач обвиняемый осознавал, что переданные им сведения будут использованы против безопасности "ДНР". Приговор вступил в законную силу. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ разоблачила несколько случаев вербовки украинцев российскими спецслужбами . В СБУ напомнили, что государственная измена в соответствии с Уголовным кодексом Украины карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, СБУ поймала пособника боевиков . Мужчина передавал противнику данные о перемещении, а также местах расположения личного состава и военной техники украинских военных.

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