На Донбассе оккупанты обстреляли из гранатометов позиции ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 1 октября, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Станицы Луганской враг открывал огонь с автоматического станкового гранатомета, а из подствольного гранатомета – неподалеку Орехово. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

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"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боец ВСУ получил осколочное ранение.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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