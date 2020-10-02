Українська
$ 28,33
33,33
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе оккупанты обстреляли из гранатометов позиции ВСУ

2 октября, 07:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 1 октября, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, вблизи Станицы Луганской враг открывал огонь с автоматического станкового гранатомета, а из подствольного гранатомета – неподалеку Орехово. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

В тренде
Боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА
Реклама

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боец ВСУ получил осколочное ранение.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия обнаружила в
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"Донбасс
Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
На Донбассе подорвался российский офицер
На Донбассе подорвался российский офицерДонбасс
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)Донбасс
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошло
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошлоДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять