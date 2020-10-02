На Донбассе оккупанты обстреляли из гранатометов позиции ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 1 октября, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи Станицы Луганской враг открывал огонь с автоматического станкового гранатомета, а из подствольного гранатомета – неподалеку Орехово. Наши защитники в ответ оружие не применяли.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также известно, что с начала текущих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе боец ВСУ получил осколочное ранение.
Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.
Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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