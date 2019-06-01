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На Донбассе оккупанты обстреляли поселок, пытаясь дискредитировать ВСУ

1 июня, 20:09

Под огонь попал населенный пункт Сентяновка

Фото Israel Defense Forces
Фото Israel Defense Forces.

В Луганской области оккупанты провели обстрел поселка Сентяновка на оккупированной территории, пытаясь обвинить подразделения Вооруженных сил Украины в ведении огня по мирным жителям.

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации (СЦКК) на странице штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают прибегать к практике коварных обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины, пытаясь обвинить в этом подразделения Объединенных сил. Подобные безответственные и агрессивные действия российско-оккупационных войск направлены на дискредитацию ВСУ, а главное – создают угрозу жизни мирного населения", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что 29 мая в Сентяновке наблюдатели ОБСЕ зафиксировали повреждения шести домов. По оценке Специальной мониторинговой миссии, повреждения домов вызваны попаданием осколков. По словам местных жителей, обстрел домов произошел рано утром 29 мая.

"При детальном изучении информации, изложенной в отчете, и информации штаба ООС, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, есть основания считать, что указанный обстрел населенного пункта Сентяновка, который зафиксирован представителями СММ ОБСЕ, является фейковым или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины", – говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что указанный факт инсценировки обстрела в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований России по обострению вооруженного конфликта на Донбассе, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты – более 20 тысяч гривен .

Напомним, с 1 января 2019 года украинским военным существенно подняли зарплату.

Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году значительно увеличится уровень денежного содержания военнослужащих. Также в 2019 году планируется завершить реформу жилищного обеспечения в армии.

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Тег Донбасс, обстрел, оккупанты, ООС

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