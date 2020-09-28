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На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ

28 сентября, 15:34

Руслан Ровик Руслан Ровик

Украинские воины на провокацию не отвечали

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины под Старогнатовкой, на Донецком направлении.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны.

"Российско-оккупационные войска выпустили три очереди из стрелкового оружия в направлении позиций украинских военных вблизи Старогнатовки. Наши защитники ответный огонь не открывали. Боевых потерь вследствие обстрела нет", – говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки, 27 сентября, боевики четыре раза нарушали режим тишины.

Так, в ночное время суток на Донецком направлении, в районе населенного пункта Опытное, противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. А днем на Луганском направлении, недалеко от населенного пункта Орехово, боевики дважды осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия.

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Зафиксировано одно нарушение режима тишины и вблизи Шумов. Агрессор обстрелял позиции наших воинов, также используя стрелковое оружие.

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Все эти обстрелы были неприцельными и имели провокационный характер, поэтому огонь не открывался. В рядах украинских воинов обошлось без боевых потерь.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе бойцы ВСУ сбили два вражеских беспилотника.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Бойцы ВСУ провели успешную тренировочную миссию на учениях в Германии, смотрите видео:

Видео: Генштаб ВСУ
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики оккупанты ООС

Источник: Сегодня

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