На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ

Украинские воины на провокацию не отвечали

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 5 октября, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять определенные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ получили обновленные танки "Булат".

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Бойцы ВСУ провели успешную тренировочную миссию на учениях в Германии, смотрите видео:

Видео: Генштаб ВСУ

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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