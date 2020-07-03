На Донбассе оккупанты обстреляли Авдеевку, разрушены дома: фото

Одна из мин попала в дачный домик, пожар перекинулся на соседнее здание

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки.

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Как сообщили в штабе ООС, боевики вели огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений по частному сектору прифронтового города.

"3 июля российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный домик, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в результате попадания боеприпаса дом загорелся. Огонь перекинулся на соседнее здание. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Напомним, обстрелы Авдеевки происходят не впервые, в середине июня во время обстрела ранения получила местная жительница – осколок попал ей в поясничный отдел спины.

Кроме того, утром 3 июля стало известно о гибели женщины: в поселке Зайцево, который попал под обстрел оккупантов, смертельные ранения получила местная жительница.

Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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