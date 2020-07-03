Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе оккупанты обстреляли Авдеевку, разрушены дома: фото

3 июля, 17:59

Руслан Ровик Руслан Ровик

Одна из мин попала в дачный домик, пожар перекинулся на соседнее здание

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки.

Реклама

Как сообщили в штабе ООС, боевики вели огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений по частному сектору прифронтового города.

"3 июля российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный домик, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в результате попадания боеприпаса дом загорелся. Огонь перекинулся на соседнее здание. К счастью, обошлось без пострадавших.

В тренде
Карантин во Львове: власти ввели новое ограничение
Реклама

Напомним, обстрелы Авдеевки происходят не впервые, в середине июня во время обстрела ранения получила местная жительница – осколок попал ей в поясничный отдел спины.

Кроме того, утром 3 июля стало известно о гибели женщины: в поселке Зайцево, который попал под обстрел оккупантов, смертельные ранения получила местная жительница.

Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс миномет обстрелы Авдеевка минометы ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видео
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видеоДонбасс
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по Донбассу
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по ДонбассуПолитика
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУДонбасс
В приоритете безработные и нарушители: в
В приоритете безработные и нарушители: в "Л/ДНР" нехватка боевиковДонбасс
Главарь
Главарь "ДНР" Пушилин живет в шикарном особняке, который "отжали" боевики (фото)Донбасс
РФ сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной: какие войска готовы атаковать
РФ сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной: какие войска готовы атаковатьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять