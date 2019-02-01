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На Донбассе оккупанты очередной раз показывают нежелание выполнять Минские договоренности

Сегодня, 00:47

СММ ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе около 60 танков, минометы, гаубицы и ракетные комплексы

Фото: Getty Images
На Донбассе оккупанты очередной раз показывают нежелание выполнять Минские договоренности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/37a/c1d/5c537ac1d0629.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/37a/c1d/5c537ac1d0629.jpg Донбасс СММ ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе около 60 танков, минометы, гаубицы и ракетные комплексы

 Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что обнаружили на оккупированном Донбассе около 60 танков, минометы, гаубицы и ракетные комплексы.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19.30 30 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, 29 января в неподконтрольных правительству Украины районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил вооружение, размещенное с нарушением определенных линий отвода. БПЛА зафиксировал 3 миномета (2Б11), стоявшие в населенном пункте Широкая Балка (34 км северо-восточнее Донецка) и 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), установленных на полигоне вблизи Тернового (57 км к востоку от Донецка).

Кроме того, было обнаружено вооружение, размещенное по определенным линиям отвода, однако за пределами выделенных мест для его хранения.

На полигоне у Тернового 29 января выявлено 58 танков (55 Т-72 и три Т-64), 9 минометов (2Б11), 4 зенитных ракетных комплекса (9К35), 10 самоходных гаубиц (2С1), 3 танка (Т-64) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) на полигоне неподалеку от населенного пункта Минусинск (62 км юго-западнее Луганска). Также выявлено 18 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм и десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм) на территории военного объекта у населенного пункта Зеленый Гай (49 км юго-западнее Луганска).

сообщалось, Россия усиленно возвращает на Донбасс отремонтированную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что вооружение и боеприпасы оккупанты завозят на Донбасс под конвоем ФСБ.

А тем временем отметим, что у ВСУ скоро могут появиться комплексы, способные обнаружить артиллерию врага. Директор Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказывал, что речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2", которым занимается львовское предприятие "Лорта".

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Тег обсе, Донбасс, танки, боевики, минские договоренности, тяжелое вооружение

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