На Донбассе оккупанты подло обстреляли украинский КПВВ

В результате обстрела двое бойцов ВСУ были ранены

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили подлый обстрел: из противотанкового ракетного комплекса открыли огонь по украинским позициям возле контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".

Как сообщили в штабе ООС, двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.

"Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало большое число гражданских людей", – подчеркнули военные.

После обстрела пропуск через КПВВ был временно приостановлен. Пограничники сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан и персонала.

"Решением Командующего Объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работают в обычном режиме", – добавили в штабе.

Напомним, что за минувшие сутки, 28 февраля, оккупанты обстреляли украинские позиции восемь раз. В результате один украинский воин был ранен.

Сутками ранее, 27 февраля, боевики шесть раз нарушили режим тишины, один боец погиб, еще один был ранен.

Позже в 93-й бригаде "Холодный Яр" назвали имя погибшего воина – им оказался опытный солдат, уроженец Луганской области с позывным "Фед".

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться