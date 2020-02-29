На Донбассе оккупанты подло обстреляли украинский КПВВ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили подлый обстрел: из противотанкового ракетного комплекса открыли огонь по украинским позициям возле контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".
Как сообщили в штабе ООС, двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.
"Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало большое число гражданских людей", – подчеркнули военные.
После обстрела пропуск через КПВВ был временно приостановлен. Пограничники сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан и персонала.
"Решением Командующего Объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работают в обычном режиме", – добавили в штабе.
Напомним, что за минувшие сутки, 28 февраля, оккупанты обстреляли украинские позиции восемь раз. В результате один украинский воин был ранен.
Сутками ранее, 27 февраля, боевики шесть раз нарушили режим тишины, один боец погиб, еще один был ранен.
Позже в 93-й бригаде "Холодный Яр" назвали имя погибшего воина – им оказался опытный солдат, уроженец Луганской области с позывным "Фед".
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