На Донбассе оккупанты пошли на прорыв украинских позиций

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ночью 22 февраля оккупанты попытались прорваться через позиции Вооруженных сил Украины.

По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.

"Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и огневыми методами отбили атаку. В результате столкновения диверсионно-разведывательная группа противника понесла потери и отступила. При этом враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", – говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что атаку боевики вели под прикрытием огня из стрелкового оружия в районе поселка Новотошковское Луганской области.

Напомним, ранним утром 18 февраля оккупанты провели массированные обстрелы позиций украинской армии в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

Президент Владимир Зеленский сделал заявлениеоб атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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