На Донбассе оккупанты признали рост числа заболевших COVID-19

В оккупированных районах Донецкой области боевики так называемой "ДНР" заявили о росте числа заболевших COVID-19 – за сутки было подтверждено шесть случаев инфицирования. Об этом заявил т.н. "минздрав", подконтрольный оккупантам.
"В "ДНР", согласно проведенным 13 мая исследованиям, выявлены шесть случаев заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у приехавшего из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще пять подтвержденных случаев заболевания обнаружены у людей, контактировавших с заболевшими ранее.
"В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили представители боевиков.
При этом оккупанты заявили, что с начала эпидемии в оккупированных районах Донецкой области подтвердили 214 случаев заражения. Пятеро заболевших умерли.
В свою очередь, по данным украинских властей, боевики скрывают информацию о реальном числе заболевших COVID-19, инфекционные отделения больниц переполнены заболевшими гриппом и пневмонией, а врачи в первую очередь оказывают помощь российским военным.
Также добавим, что ранее стало известно об инфицировании нескольких членов правительства РФ: премьер-министра Михаила Мишустина, а также министров культуры и строительства Ольги Любимовой и Владимира Якушева.
Кроме них, позитивный тест на коронавирус сдал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пескови несколько депутатов Государственной думы РФ. А сам Путин пересиживает эпидемию в правительственной резиденции на элитной Рублевке в Подмосковье.
Сейчас по числу зараженных коронавирусом Россия занимает второе место в мире, а еще неделю назад была пятой:
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