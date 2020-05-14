На Донбассе оккупанты признали рост числа заболевших COVID-19

Боевики заявили о шести новых случаях коронавируса, один из них "привезли" из России

В оккупированных районах Донецкой области боевики так называемой "ДНР" заявили о росте числа заболевших COVID-19 – за сутки было подтверждено шесть случаев инфицирования. Об этом заявил т.н. "минздрав", подконтрольный оккупантам.

"В "ДНР", согласно проведенным 13 мая исследованиям, выявлены шесть случаев заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у приехавшего из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще пять подтвержденных случаев заболевания обнаружены у людей, контактировавших с заболевшими ранее.

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"В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили представители боевиков.

При этом оккупанты заявили, что с начала эпидемии в оккупированных районах Донецкой области подтвердили 214 случаев заражения. Пятеро заболевших умерли.

В свою очередь, по данным украинских властей, боевики скрывают информацию о реальном числе заболевших COVID-19, инфекционные отделения больниц переполнены заболевшими гриппом и пневмонией, а врачи в первую очередь оказывают помощь российским военным.

Также добавим, что ранее стало известно об инфицировании нескольких членов правительства РФ: премьер-министра Михаила Мишустина, а также министров культуры и строительства Ольги Любимовой и Владимира Якушева.

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Кроме них, позитивный тест на коронавирус сдал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пескови несколько депутатов Государственной думы РФ. А сам Путин пересиживает эпидемию в правительственной резиденции на элитной Рублевке в Подмосковье.

Сейчас по числу зараженных коронавирусом Россия занимает второе место в мире, а еще неделю назад была пятой:

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