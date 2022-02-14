На Донбассе оккупанты ранили украинского военного – в каком он состоянии

По состоянию на вечер 14 февраля на Донбассе российские оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. В результате ранен один украинский военный.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
- Недалеко от поселка Трехизбенка противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
- Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие, и уничтожили 1 БПЛА противника.
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Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Есть пострадавший
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Оккупанты обстреливают Пески и угрожают членам ОБСЕ: что происходит в зоне ООС
Оккупанты обстреляли поселок Катериновка в Луганской области. Кроме этого, российские наемники угрожали наблюдателям ОБСЕ.
Эпицентром боевых действий всю неделю остается поселок Пески. Каждый день это название появляется в сводке штаба ООС. Вчера там вели обстрел из гранатометов и пулеметов. Также оккупанты сбрасывают гранатометные выстрелы с беспилотников. За сутки 12 февраля зафиксировали два таких случая.
Прошлые сутки в эпицентре боевых действий была Луганская область. Там велись обстрелы из пулеметов и гранатометов. К счастью, потерь среди украинских военных нет.
Мониторинговая миссия написала в своем отчете, что ее представители пытались проехать в контрольно-пропускной пункт "Должанский" на неконтролируемой части границы с Россией и туда их оккупанты не пропустили. Даже угрожали, что если наблюдатели продолжат находиться там, то их бросят в тюрьму.
В Луганской области возле поселка Вознесенское есть железнодорожная станция, куда миссия ОБСЕ тоже планировала проехать, но оккупанты и там никого не пропустили, сказав, что якобы там нечего мониторить.