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На Донбассе оккупанты распространяют фейки о "масштабном наступлении ВСУ"

25 ноября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Тем временем Россия продолжает снабжать боевиков вооружением и топливом

В т.н. ЛНР и ДНР оккупанты снова пугают мирных жителей "наступлением ВСУ", распространяя ложную информацию.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружения и другое военное имущество. Так, с начала ноября с российской территории железнодорожным и автомобильным транспортом через неконтролируемые Украиной участки границы боевикам завезено более 2,5 тысячи тонн горючего.

В то же время противником среди личного состава соединений и частей "первого и второго армейских корпусов" и населения временно оккупированной территории распространяется ложная и искаженная информация о возможном "масштабном наступлении" подразделений Объединенных сил.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия в "Л/ДНР" вербует "миротворцев" для отправки в Нагорный Карабах. Украинская разведка узнала, что оккупанты намерены приравнять местных жителей к иностранным гражданам.

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Также стало известно, что боевики вызывают "военнообязанных" на сборы. Оккупанты отправляют мужчин 18-45 лет на полигоны.

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Донбасс разведка ВСУ наступление

Источник: Сегодня

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