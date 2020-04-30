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На Донбассе оккупанты скрывают число заболевших COVID-19: больницы переполнены

30 апреля, 16:13

Руслан Ровик

Врачам предписали в первую очередь помогать российским военным

В оккупированных районах Донбасса боевики скрывают информацию о реальном числе заболевших COVID-19, инфекционные отделения больниц переполнены заболевшими гриппом и пневмонией, а врачи в первую очередь оказывают помощь российским военным.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, сообщает "Укринформ".

"В больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования", - сообщил он.

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В то же время, по словам Кравченко, оккупационная администрация пытается скрыть реальное положение дел – подавляющее большинство случаев заболеваний, которые имеют схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция.

В то же время, российское оккупационное командование реализует неотложные меры по защите именно военнослужащих из РФ — все медикаменты направляются прежде всего на их нужды.

"Сейчас на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырехсот случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций там лишь около полутора сотен таких случаев … Действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения о эпидемиологической ситуации", — добавил Кравченко.

Стоит отметить, что по состоянию на 30 апреля в так называемой "ДНР" подтвердили 100 заражения коронавирусом, в том числе три случая смерти, вызванных этой инфекцией.

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В свою очередь, боевики так называемой "ЛНР" заявили о 119 случаях заболевания и один смертельный исход.

Напомним, что по всей Украине, согласно данных Центра общественного здоровья, на 30 апреля было зафиксировано 10 406 случаев коронавируса.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 261 человек: 146 мужчин и 115 женщин. В целом 1238 пациентов уже выздоровели.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на территории оккупированного Крыма было зафиксировано 169 случаев COVID-19, хотя правозащитники утверждают о занижении показателей заболеваемости.

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Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

Какие еще нарушения РФ зафиксированы в Крыму, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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