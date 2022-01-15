На Донбассе оккупанты снова нарушили "тишину" – где стреляли

Боевики дважды открыли огонь в течение суток и применяли запрещенное вооружение

Украинские военные контролируют ситуацию / Коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 14 января, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Русские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного.

Недалеко от Причепиловки противники произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Пострадавшие военные

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Ситуация 15 января

По состоянию на 07:00 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию.

Оккупанты усиливают позиции

За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

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"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", – информирует украинская разведка.

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