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На Донбассе оккупанты снова применили запрещенное оружие

1 июля, 19:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Под вражескими обстрелами пострадал один боец ВСУ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где накануне были ранены двое наших бойцов, с начала суток 1 июля оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных "Минском" вооружений – минометов калибра 82 и 120 мм.

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Как сообщили в штабе ООС, в результате обстрелов один украинский воин получил боевую травму.

Так, в районе населенных пунктов Орехово и Травневое позиции Вооруженных сил Украины обстреливали из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под Песками враг применял 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы, а возле Авдеевки оккупанты использовали минометы калибра 82-мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование", - добавили в Минобороны, заверив, что бойца эвакуировали и оказали необходимую помощь.

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Напомним, что на протяжении предыдущих суток, 30 июня, боевики 12 раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения.

Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ обстрелы оккупанты потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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