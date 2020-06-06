На Донбассе оккупанты снова применили запрещенные вооружения: ВСУ понесли потери

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 6 июня оккупанты провели несколько обстрелов, в том числе из запрещенных вооружений.
Как сообщили в штабе ООС, под вражеским огнем двое украинских бойцов получили ранения.
"Возле населенного пункта Опытное (под Донецком – Ред.) противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение", – говорится в сообщении.
Кроме того, еще один украинский боец был ранен под Марьинкой, где противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.
"Преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения ОС использовали наличные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заявили в штабе.
Напомним, что за минувшие сутки, 5 июня, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое бойцов были ранены.
Ранее Главное управление разведки сообщило, что российские военные продолжают использовать временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специального назначения.
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