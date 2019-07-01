На Донбассе оккупанты стреляли из минометов и гранатометов, есть погибшие и раненые
С начала суток враг десять раз нарушил режим прекращения огня
В понедельник, 1 июля, боевики десять раз обстреляли позиции украинских защитников, в том числе и с оружия крупного калибра. Двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток враг десять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи населенного пункта Водяное – из гранатометов разных систем, вооружения БМП, стрелкового оружия и снайперского огня; вблизи Авдеевки – из минометов калибра 120 мм; окраины Марьинки – из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов разных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм; два раза окраины Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм; недалеко от Зайцево – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; в районе населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. На тот момент было известно, что в результате прямого попадания боевиков один украинский военнослужащий погиб на месте, еще двое получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе оккупанты стреляли из минометов и гранатометов, есть погибшие и раненые". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разведение сил в Станице Луганской: эксперт предостерег о возможной ловушке со стороны России
27 июня в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста
Позорно и подло: Зеленский осудил обстрел медиков на Донбассе
Президент просит Европу и США отреагировать на агрессию боевиков
Обстрел украинских военных медиков: один пострадавший скончался
От полученных травм скончался военный медик
В Мариуполь прибыла 327-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова
Семь фур доставили в распределительный центр 140 тонн гуманитарной помощи