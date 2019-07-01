На Донбассе оккупанты стреляли из минометов и гранатометов, есть погибшие и раненые

С начала суток враг десять раз нарушил режим прекращения огня

Фото: facebook.com/pressjfo.news.

В понедельник, 1 июля, боевики десять раз обстреляли позиции украинских защитников, в том числе и с оружия крупного калибра. Двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг десять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи населенного пункта Водяное – из гранатометов разных систем, вооружения БМП, стрелкового оружия и снайперского огня; вблизи Авдеевки – из минометов калибра 120 мм; окраины Марьинки – из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов разных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм; два раза окраины Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм; недалеко от Зайцево – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; в районе населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – отметили в пресс-центре штаба ООС.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. На тот момент было известно, что в результате прямого попадания боевиков один украинский военнослужащий погиб на месте, еще двое получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.

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