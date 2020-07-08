На Донбассе под обстрелами оккупантов ранены четверо бойцов ВСУ

За прошлые сутки, 7 июля, российские боевики 13 раз обстреливали наши позиции на Донбассе, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов противника четверо украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Как говорится в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского оккупанты применили против наших защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-ти и 82-х мм, а также вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Новолуганского враг также использовал минометы калибра 82 мм, а возле Орехово – гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики активизировались неподалеку Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки. Там они стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Богдановки захватчики использовали противотанковый ракетный комплекс. Также на Приазовье, рядом с Павлополем, оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Напомним, 6 июля российские боевики семь раз обстреливали наши позиции на Донбассе, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Отметим, что после больших потерь боевиков в июне оккупанты продолжили эту традицию и с начала нового месяца. За последнюю неделю украинские военные уничтожили и ранили почти 30 человек.

А тем временем ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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