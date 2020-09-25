На Донбассе оккупанты устроили обстрел под Авдеевкой

Бойцы ВСУ на провокации боевиков не отвечали

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции.

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При этом ситуация в районе проведения операции остается контролируемой, заверили в штабе ООС.

Как стало известно, обстрел украинских позиций произошел недалеко от Авдеевки: боевики вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли", – говорится в сообщении.

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В результате инцидента обошлось без боевых потерь и ранений в рядах ВСУ.

Напомним, что ранее стало известно о новом приказе министра обороны, который предполагает штрафы и лишение премий за ведение ответного огня по российским оккупантам на Донбассе. Позже в оборонном ведомстве объяснили, что согласно указу министра обороны Андрея Тарана, наши бойцы получат 250 млн гривен в качестве премий за июль и август.

Новый режим прекращения огня начался на Донбассе 27 июля. За это время на фронте не погиб и не был ранен боевиками ни один украинский боец, хотя оккупанты регулярно нарушают перемирие.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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