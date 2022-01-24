На Донбассе оккупанты устроили обстрел: ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 23 января, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. В результате один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
- В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.
- Вблизи Попасной российские наемники 2 раза производили обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
- Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
- В окрестностях Причепиловки противник обстреливал позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Есть раненый
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.