Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе оккупанты устроили шесть обстрелов с начала суток: вели огонь артиллерия и минометы

8 июня, 19:41

С начала суток боевые травмы получил один боец ВСУ

Фото: AFP

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 8 июня оккупанты шесть раз обстреливали позиции наших защитников. В результате вражеского огня один украинский военный получил боевые травмы.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, противник в ходе обстрелов использовал запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение танка, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела:

- в районе села Водяное - из артиллерии калибра 122 мм и вооружения танка;

- возле Лебединского - из 122 мм артиллерии;

- возле Широкино и Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили два обстрела наших позиций в районе села Травневое из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрел оккупантов наши подразделения давали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, ранее бывший командующий операцией Объединенных генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, сколько освобождено территорий с начала ООС. По его словам, с 1 мая 2018 года, освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса.

А тем временем новости "Сегодня" сообщали, как боевики на фронте изменили тактику. Украинские военные рассказали журналистам о ситуации под Новоселовкой:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, танк, ВСУ, артиллерия, обстрелы, минометы, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе оккупанты устроили шесть обстрелов с начала суток: вели огонь артиллерия и минометы". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отомстили за обстрелы: под Горловкой артиллерия ВСУ накрыла путинских вояк

Сегодня, 14:10

Жарко было в районе Доломитного, Травневого и Каютово

Ночной бой на Светлодарской дуге: штаб ООС уточнил число потерь украинских военных

Сегодня, 07:14

Боевики провели тщательно спланированную операцию

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Как желатин спасает наши суставы

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Певцов купил сыну и Ольге Дроздовой кнопочные телефоны

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

Шовковский рассказал о своем отношении ко Второй мировой войне

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Сегодня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

Вчера, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Когда у человека наступает старость

Назван самый полезный суп

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь