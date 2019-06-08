На Донбассе оккупанты устроили шесть обстрелов с начала суток: вели огонь артиллерия и минометы

С начала суток боевые травмы получил один боец ВСУ

Фото: AFP

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 8 июня оккупанты шесть раз обстреливали позиции наших защитников. В результате вражеского огня один украинский военный получил боевые травмы.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, противник в ходе обстрелов использовал запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение танка, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела:

- в районе села Водяное - из артиллерии калибра 122 мм и вооружения танка;

- возле Лебединского - из 122 мм артиллерии;

- возле Широкино и Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили два обстрела наших позиций в районе села Травневое из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрел оккупантов наши подразделения давали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, ранее бывший командующий операцией Объединенных генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, сколько освобождено территорий с начала ООС. По его словам, с 1 мая 2018 года, освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса.

А тем временем новости "Сегодня" сообщали, как боевики на фронте изменили тактику. Украинские военные рассказали журналистам о ситуации под Новоселовкой:

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