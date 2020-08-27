На Донбассе оккупанты ввели смертную казнь – ООН

В оккупированных районах Донецкой области боевики так называемой "ДНР" ввели смертную казнь за совершение уголовных преступлений.

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Как говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, известны уже два случая, когда так называемый "суд" приговорил людей к смерти. На момент публикации документа эти "приговоры" еще не были приведены в исполнение.

При этом авторы доклада заявили, что обеспокоены фактом введения смертной казни на временно оккупированной территории Донецкой области, ведь в первые годы войны на Донбассе боевики уже казнили людей.

Напомним, ранее бывший пленник так называемой "ДНР", житель Макеевки Василий Савин рассказал о зверствах боевиков, которых не смущали даже самые ужасные и жестокие методы.

Также мы рассказывали о том, как в же первый день после освобождения Славянска от боевиков местные жители рассказали о зверствах российских наемников и местных боевиков.

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В свою очередь бывшая заложница боевиков рассказала, как на ее глазах боевики вырывали пленным зубы ножом, "отрезали языки и не только".

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