Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе оккупанты ввели смертную казнь – ООН

27 августа, 20:01

Руслан Ровик Руслан Ровик

Оккупационные "суды" уже вынесли два смертных приговора

В оккупированных районах Донецкой области боевики так называемой "ДНР" ввели смертную казнь за совершение уголовных преступлений.

Реклама

Как говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, известны уже два случая, когда так называемый "суд" приговорил людей к смерти. На момент публикации документа эти "приговоры" еще не были приведены в исполнение.

При этом авторы доклада заявили, что обеспокоены фактом введения смертной казни на временно оккупированной территории Донецкой области, ведь в первые годы войны на Донбассе боевики уже казнили людей.

Напомним, ранее бывший пленник так называемой "ДНР", житель Макеевки Василий Савин рассказал о зверствах боевиков, которых не смущали даже самые ужасные и жестокие методы.

В тренде
Украинцы массово едут на отдых: трасса Киев – Одесса стоит в пробках (фото, видео)

Также мы рассказывали о том, как в же первый день после освобождения Славянска от боевиков местные жители рассказали о зверствах российских наемников и местных боевиков.

Реклама

В свою очередь бывшая заложница боевиков рассказала, как на ее глазах боевики вырывали пленным зубы ножом, "отрезали языки и не только".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть Донбасс ООН приговор смертная казнь оккупанты

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика
Есть две принципиальные вещи: в
Есть две принципиальные вещи: в "Слуге народа" ответили на новые требования РоссииПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять