На Донбассе оккупанты за день устроили семь обстрелов

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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты с начала суток 27 октября семь раз обстреливали позиции украинских военных.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник устроил один обстрел – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от Березового.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты устроили шесть обстрелов:

- дважды вблизи Новолуганского, из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

- неподалеку Луганского, из крупнокалиберных пулеметов;

- два раза возле Золотого-4 (вне участка разведения), из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами;

- недалеко от Травневого, из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

На протяжении суток в результате вражеских обстрелов потерь в рядах Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также Владимир Зеленский спросил ребят, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

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