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На Донбассе опять горячо: в ВСУ есть раненые, а оккупанты умылись кровью

1 мая, 08:09

Станислав Кожемякин

Боевики продолжают нести потери, но не прекращают обстрелы

Оккупанты на Донбассе, которые усиливают обстрелы в качестве прикрытия подготовки к провокациям, за минувшие сутки 15 раз нарушили "режим тишины", за что сурово поплатились.

Как сообщили 1 мая в пресс-центре операции Объединенных сил, накануне было уничтожено три боевика, а украинские военнослужащие при этом не пострадали.

В частности, позиции украинских войск попали под обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку от Павлополя - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в Песках, где в марте погиб старший солдат ВСУ Андрей Ведешин, – из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • возле Каменки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • под Авдеевкой и Тарамчуком - из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
  • неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял по позициям Объединенных сил:

  • трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 32 артиллерийских снаряда калибра 122-мм;
  • под Новоалександровкой, Новозвановкой и дважды под Ореховым враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин;
  • у Хутора Вольного противник выпустил 64 мины 82-го калибра и вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • в окрестностях Новгородского - из крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования и подконтрольные им боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял:

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  • трижды неподалеку от Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия;
  • дважды возле Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники вели огонь:

  • дважды вблизи Крымского – использовав 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие;
  • на окраине Пивденного – из минометов 120-го калибра;
  • возле Новотошковского – из 82-мм минометов.

В результате обстрелов двое украинских воинов получили ранения – им оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

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"На все обстрелы украинские бойцы дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия", – отметили в ООС.

Напомним, что 29 апреля бойцы 30-й бригады ВСУ жестко ответили на за обстрел мирных жителей и гибель военного возле Золотого-4, уничтожив командирский внедорожник одного из подразделений боевиков из противотанкового ракетного комплекса. Операция требовала активного взаимодействия нескольких подразделений и качественной грамотной разведки. В Сети появилось видео атаки:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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Донбасс война на востоке Украины война на Донбассе война в Украине потери ВСУ потери боевиков

Источник: Сегодня

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