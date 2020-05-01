На Донбассе опять горячо: в ВСУ есть раненые, а оккупанты умылись кровью

Боевики продолжают нести потери, но не прекращают обстрелы

Оккупанты на Донбассе, которые усиливают обстрелы в качестве прикрытия подготовки к провокациям, за минувшие сутки 15 раз нарушили "режим тишины", за что сурово поплатились.

Как сообщили 1 мая в пресс-центре операции Объединенных сил, накануне было уничтожено три боевика, а украинские военнослужащие при этом не пострадали.

В частности, позиции украинских войск попали под обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку от Павлополя - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в Песках , где в марте погиб старший солдат ВСУ Андрей Ведешин , – из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов;

, где , – из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Каменки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; под Авдеевкой и Тарамчуком - из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

и - из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметы; неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял по позициям Объединенных сил:

трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 32 артиллерийских снаряда калибра 122-мм;

- из минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 32 артиллерийских снаряда калибра 122-мм; под Новоалександровкой , Новозвановкой и дважды под Ореховым враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин;

, и дважды под враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин; у Хутора Вольного противник выпустил 64 мины 82-го калибра и вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

противник выпустил 64 мины 82-го калибра и вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в окрестностях Новгородского - из крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования и подконтрольные им боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял:

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трижды неподалеку от Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия; дважды возле Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники вели огонь:

дважды вблизи Крымского – использовав 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие;

использовав 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие; на окраине Пивденного – из минометов 120-го калибра;

– из минометов 120-го калибра; возле Новотошковского – из 82-мм минометов.

В результате обстрелов двое украинских воинов получили ранения – им оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

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"На все обстрелы украинские бойцы дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия", – отметили в ООС.

Напомним, что 29 апреля бойцы 30-й бригады ВСУ жестко ответили на за обстрел мирных жителей и гибель военного возле Золотого-4, уничтожив командирский внедорожник одного из подразделений боевиков из противотанкового ракетного комплекса. Операция требовала активного взаимодействия нескольких подразделений и качественной грамотной разведки. В Сети появилось видео атаки:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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