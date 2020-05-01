На Донбассе опять горячо: в ВСУ есть раненые, а оккупанты умылись кровью

Оккупанты на Донбассе, которые усиливают обстрелы в качестве прикрытия подготовки к провокациям, за минувшие сутки 15 раз нарушили "режим тишины", за что сурово поплатились.
Как сообщили 1 мая в пресс-центре операции Объединенных сил, накануне было уничтожено три боевика, а украинские военнослужащие при этом не пострадали.
В частности, позиции украинских войск попали под обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку от Павлополя - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в Песках, где в марте погиб старший солдат ВСУ Андрей Ведешин, – из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Каменки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- под Авдеевкой и Тарамчуком - из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
- неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял по позициям Объединенных сил:
- трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 32 артиллерийских снаряда калибра 122-мм;
- под Новоалександровкой, Новозвановкой и дважды под Ореховым враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин;
- у Хутора Вольного противник выпустил 64 мины 82-го калибра и вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в окрестностях Новгородского - из крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования и подконтрольные им боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял:
- трижды неподалеку от Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия;
- дважды возле Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники вели огонь:
- дважды вблизи Крымского – использовав 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие;
- на окраине Пивденного – из минометов 120-го калибра;
- возле Новотошковского – из 82-мм минометов.
В результате обстрелов двое украинских воинов получили ранения – им оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
"На все обстрелы украинские бойцы дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия", – отметили в ООС.
Напомним, что 29 апреля бойцы 30-й бригады ВСУ жестко ответили на за обстрел мирных жителей и гибель военного возле Золотого-4, уничтожив командирский внедорожник одного из подразделений боевиков из противотанкового ракетного комплекса. Операция требовала активного взаимодействия нескольких подразделений и качественной грамотной разведки. В Сети появилось видео атаки:
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