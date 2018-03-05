На Донбассе осудили "спонсора" боевиков

Сегодня, 12:46

Мужчина возглавлял предприятие на оккупированных территориях

Фото: AFP
Фото: AFP

Жителя Луганской области осудили за финансирование боевиков. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

По данным ведомства, осужденный гражданин Украины исполнял обязанности генерального директора одного из так называемых "государственных предприятий" на временно оккупированной территории Луганской области.

"Находясь на указанной "должности", злоумышленник заключал договоры на поставку продукции предприятия и в дальнейшем уплатил налоги в так называемый "бюджет "ЛНР", из которого осуществлялось финансирование участников силового блока террористической организации. Поскольку во время досудебного расследования стороной обвинения собраны неопровержимые доказательства, подозреваемый в полном объеме признал себя виновным в совершении уголовного преступления, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности", – рассказали в прокуратуре.

В результате суд признал мужчину виновным и наложил на него штраф в размере 425 000 гривен.

Напомним, в Киеве ликвидировали источник финансирования "ДНР".

Ранее боевика группировки "Восток" так называемой "ДНР" задержали в Днепропетровской области. По данным СБУ, мужчина вступил в ряды противника весной 2015-го, после чего дежурил на незаконных "блокпостах" боевиков.
боевики, ЛНР, финансирование терроризма
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