На Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец: что о нем известно

Бойца похоронят в его родном поселке Новая Водолага

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний военнослужащий из Харьковской области – Богдан Коваленко.

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Как рассказал глава Нововодолажской объединенной территориальной громады Александр Есин, воина похоронят в его родном поселке, сообщает Newsroom.

"Нововодолажская ОТГ окажет финансовую помощь семье погибшего героя. Похороны парня мы также возьмем на себя. В ближайшее время планируем установить мемориальную доску на стене школы, где учился Богдан Коваленко", – отметил Есин.

Молодой человек заключил контракт с Вооруженными силами Украины в октябре 2017 года. Он проходил службу в воинской части А-0693 в звании старшего солдата. Перед этим он окончил Рокитненский профессиональный аграрный лицей №54 по специальности маляр.

По словам представителя Минобороны в Харьковской области Виталия Саранцева, воина похоронят в его родном поселке Новая Водолага. Церемония прощания пройдет в воскресенье, 21 июня, в 11.00.

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"Он всю жизнь прожил в Новой Водолаге. Закончил школу, практически сразу пошел по контракту воевать, с 2017 года служил. Бабушка 90-летняя осталась и отец. Держим все на контроле. Здесь, на месте, все готовим, с похоронным бюро связались. Мы сейчас все узнаем, согласовываем. Я думаю, что сельский совет за свои средства все сделает", – сказала заместитель нововодолажского поселкового головы Лилия Иващенко, сообщает KHARKIV Today.

Напомним, 17 июня на Донбассе погиб 24-летний морской пехотинец с Волыни Илья Струк, старший матрос 503-го отдельного батальона.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени Короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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