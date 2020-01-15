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На Донбассе от пули снайпера погиб боец: названо имя

15 января, 23:21

Боец умер на позиции

Фото: slovoidilo.ua

Фото: slovoidilo.ua

15 января 2020 года на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский боец.

Им оказался 24-летний Алексей Василевский.

Об этом сообщил Виталий Чернявский на странице"Штаба национальной защиты Каменского" в Facebook.

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Боец умер от пули снайпера.

Он был родом из города Каменское Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе устроили девять обстрелов.

Противник вел огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, пулеметов и с беспилотников. Также была зафиксирована снайперская активность, сообщили в штабе ООС.

Так, возле Песок велся огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета.

Два обстрела произведены в районе Павлополя – с беспилотника боевики сбросили гранаты. Из снайперской винтовки обстреляли позиции рядом с Авдеевкой. В районе Светлодарска стреляли из минометов калибра 82 мм.

"Дважды возле Орехово – из артиллерии калибра 152 мм, 120-мм миномета. Под Новотошковским – из миномета 120 мм и автоматических станковых гранатометов", – добавили в штабе.

За прошедшие сутки, 14 января, боевики устроили 10 обстрелов, в результате двое украинских бойцов были ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс погиб снайпер Днепропетровская область боец

Источник: Сегодня

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