На Донбассе от пули снайпера погиб боец: названо имя

Фото: "Сегодня"

В День памяти защитников Донецкого аэропорта, 16 января, на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб солдат 72-й ОМБр Игорь Химичук. Об этом в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущенный к исполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук", – говорится в сообщении.



Из-за гибели военнослужащего в Чудновской ОТГ Житомирской области объявили трехдневный траур. Распоряжение опубликовали на сайте общины.

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Напомним, 16 января боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Враг ударил по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

А 15 января боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. ВСУ понесли серьезные потери.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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