На Донбассе от пули снайпера погиб боец: стало известно имя (фото)

Владимир погиб во время выполнения боевого задания

На Донбассе вчера, 30 марта, погиб младший сержант родом из Винницкой области Владимир Сергеевич Мовчанюк. Военнослужащего убила пуля вражеского снайпера.

"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк. 1983 р. н. погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Первомайское Ясиноватского района Донецкой области", – рассказали в пресс-службе Винницкой ОГА.

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Фото: 57 отдельная мотопехотная бригада, Facebook

Боец проживал в селе Ананьев Погребищенского района. В рядах ВСУ он служил по контракту с мая 2015 года. Мужчина не был женат. Похоронят военнослужащего в родном селе Андреевка, но дата пока неизвестна.

Напомним, за прошлые сутки, 30 марта, боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Оккупанты ударили из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражения.

Отметим, что за прошлую неделю (23-29 марта) потери боевиков на Донбассе составили: уничтоженными – пять человек, ранеными и травмированными – 25 человек.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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