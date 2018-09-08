На Донбассе откроется контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской

Контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской на Донбассе будет открыт в 12:00 субботы, 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, после проведения основных работ по реконструкции, по решению командующего Объединенных сил, восстанавливает функционирование контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", который пока что остается единственным дорожным коридором на Луганщине", – говорится в сообщении.

В штабе также напомнили, что работа полностью подготовленного КПВВ "Золотое" третий год подряд блокируется незаконными вооруженными формированиями.

Также сообщается, что на КПВВ "Станица Луганская" было увеличено количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов и штат подразделения, который обеспечивает пропускные операции.

КПВВ "Станица Луганская" был спроектирован на пропуск шести тысяч человек, а реальное среднесуточное количество людей, пересекающих линию соприкосновения по этому дорожному коридору, составляла 10-12 тысяч.

Благодаря увеличению количества рабочих мест планируется обеспечить комфортное пересечение линии разграничения такого количества граждан без уменьшения безопасности. Также контрольный пункт оснащен камерами видеонаблюдения.

"В настоящее время полностью заменено дорожное покрытие в контрольном пункте, обустроены укрытия, навесы-накопители для лиц, пересекающих линию разграничения, смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается подведение коммуникаций и строительство дополнительных удобств для граждан", – отметили в штабе.

Отметим, что "Станица Луганская" является пешим пунктом пересечения линии разграничения, к тому же единственным в Луганской области: КПВВ "Золотое" не могут открыть длительное время из-за отказа боевиков "ЛНР".

Напомним, что недавно украинская разведка сообщала о том, что после смерти главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко боевики перебрасывают артиллерию и снайперов на передовую.

Также российское командование активно навязывает боевикам информацию, что якобы ВСУ готовят "наступление". Кроме того, для недопущения дезертирства, с боевиками начали проводить воспитательные работы офицеры Главного военно-политического управления Минобороны России.

В свою очередь, украинская сторона в СЦКК сообщила, что наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе беспрецедентное количество техники РФ. Беспилотник миссии зафиксировал значительное количество тяжелого российского вооружения, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения. Всего было обнаружено 472 единицы техники.