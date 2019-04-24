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На Донбассе отравились более 20 военных РФ: стала известна причина

Сегодня, 05:17

Помимо оккупантов пострадали и местные жители – от людей пытаются скрыть страшную правду

Соцсети
Соцсети.

В районе Луганска вышла из строя система водоснабжения, что привело к загрязнению питьевой воды и отравлению российских военных. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупационные администрации продолжают ограничивать финансирование потребностей инфраструктуры на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В результате из-за отсутствия средств на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации.

"Использование загрязненной воды привело к росту количества случаев отравления и тяжелых заболеваний среди местных жителей, в т.ч. личного состава подразделений одной из мотострелковых бригад противника. С начала апреля с диагнозом отравления были госпитализированы более двадцати российских военнослужащих, лечение других, обращавшихся с признаками отравления, проводилось амбулаторно", – сообщает разведка.

При этом оккупанты пытаются скрывать информацию о большинстве случаев отравлений и запрещают ее обнародования в местных "СМИ".

А тем временем у противника на Донбассе есть и другие проблемы. Боевики сбили свой беспилотник, а РФ теперь ищет виновных – российское командование создало специальную комиссию для установления тех, кто сбил новую технику из РФ.

Также, как сообщал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", Россия взяла боевиков под усиленный контроль. На Донбасс прибыли группы российских кадровых военных и местным "воинам" т.н. "Л/ДНР" ввели казарменный режим, установлен строгий режим перемещения, отпуска запрещены.

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Тег Донбасс, отравление, разведка, боевики, российские военные

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