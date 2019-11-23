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На Донбассе перехватили крупную сумму, которую везли с оккупированных территорий

23 ноября, 19:29

Деньги были перехвачены на пункте пропуска в Станице Луганской

/ Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской военные вместе с сотрудниками Государственной фискальной службы предупредили две попытки незаконного ввоза наличных денег с оккупированной территории.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, двое злоумышленников скрыли средства на сумму в почти миллион гривен.

"Во время пешего пересечения КПВВ с временно неподконтрольной территории Луганска в направлении Станицы Луганской 31-летний гражданин пытался пронести через линию разграничения 265 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

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В тот же день и в том же направлении крупную сумму в 335 тысяч гривен наличными пыталась пронести женщина 1995 года рождения.

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"В обоих случаях об обнаружении фактов было немедленно сообщено сотрудникам СБУ, а материалы направлены в отдел Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству", – добавили в штабе.

Ранее мы сообщали, что за прошлые сутки, 22 ноября, боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате вражеского огня один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Напомним, 21 ноября боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое военнослужащих получили травмы.

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деньги Донбасс контрабанда Луганская область Станица Луганская

Источник: Сегодня

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