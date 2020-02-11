На Донбассе перехватили контрабандиста: пытался вывезти в РФ часть вертолета (фото)

В Луганской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины перехватили мужчину, который пытался вывезти в Россию часть военного вертолета Ми-24.
Как сообщили в СБУ, оперативники спецслужбы остановили машину, загруженную деталями вертолета, недалеко от границы с Россией.
"При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник", – говорится в сообщении.
Сейчас следствие собирает улики по деятельности нарушителя и его сообщников, а также устанавливает источники происхождения вертолетных деталей.
Решается вопрос объявления задержанному о подозрении по статье "нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю", а также избрания ему меры пресечения.
Операция проводилась совместно с пограничниками под процессуальным руководством прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой разоблачили контрабандный ввоз печатной продукции с территории России.
Также была блокирована схема ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам.
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