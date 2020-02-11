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На Донбассе перехватили контрабандиста: пытался вывезти в РФ часть вертолета (фото)

11 февраля, 20:13

Мужчина хотел вывезти в Россию килевую часть боевого вертолета Ми-24

/ Фото: СБУ

В Луганской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины перехватили мужчину, который пытался вывезти в Россию часть военного вертолета Ми-24.

Как сообщили в СБУ, оперативники спецслужбы остановили машину, загруженную деталями вертолета, недалеко от границы с Россией.

"При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник", – говорится в сообщении.

Сейчас следствие собирает улики по деятельности нарушителя и его сообщников, а также устанавливает источники происхождения вертолетных деталей.

Решается вопрос объявления задержанному о подозрении по статье "нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю", а также избрания ему меры пресечения.

Операция проводилась совместно с пограничниками под процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой разоблачили контрабандный ввоз печатной продукции с территории России.

Также была блокирована схема ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам.

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СБУ пограничники Донбасс вертолет контрабанда Луганская область

Источник: Сегодня

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