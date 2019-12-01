На Донбассе перевернулся автобус с десятками людей: фото ДТП

В Донецкой области, где ранее оккупанты обстреляли авто ритуальных услуг, произошло другое ДТП с пассажирским автобусом.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария случилась 30 ноября возле села Новокалиново в Ясиноватском районе. Сообщение об этом в Авдеевское отделение полиции поступило около 18:00.

Прибыв на место аварии, полицейские обнаружили автобус, который лежал на боку в кювете.

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"По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось", – отметили правоохранители.

В автобусе находились 50 пассажиров, пятеро из них обратились за медицинской помощью.

По данному факту случившегося возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в этом году на Донбассе в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Еленовка" подорвался гражданский микроавтобус. Из-за взрыва погибли два человека.

За десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек. Кроме того, мы также писали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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