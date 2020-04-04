На Донбассе под обстрелом боевиков была ранена женщина

В рядах ВСУ с начала суток обошлось без потерь

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 4 апреля оккупанты устроили семь обстрелов, в том числе с применением тяжелых вооружений.

Как сообщили в штабе ООС, в рядах Вооруженных сил Украины обошлось без потерь, однако ранения получила жительница поселка Верхнеторецкое.

"Обстрел, в результате которого пострадала женщина, произошел около 17:00. Местная жительница находилась на огороде, когда боевики открыли стрельбу по жилым домам из гранатометов. Одна из гранат разорвалась возле нее, она получила осколочное ранение в ногу", - говорится в сообщении.

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По данным военных, обстрелы позиций ВСУ велись из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял украинские подразделения. Из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра вели огонь по защитникам Широкиного, крупнокалиберные пулеметы враг также применил против защитников Славного и Водяного.

В зоне ответственности группировки "Север" боевики трижды из минометов обстреливали позиции украинских войск: в районе Орехово выпустили девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем.

Минометы калибром 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник также применил для обстрела окраин Новотошковского.

Позиции ООС в районе Южного боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что боевики не только размещают "Грады" и пушки "за спинами" мирных жителей, но и устанавливают минные поля "под ногами" местных жителей. На днях три человека на оккупированных территориях подорвались на минах оккупантов.

Также стоит напомнить, что на Донбассе боевики снова подорвались на своих же минах.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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