На Донбассе под огонь боевиков попали жилые дома

Во вторник, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4 на Донбассе, где ранее правоохранители обнаружили масштабный схрон военной техники и вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что 28 апреля в результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома. Мирные жители не пострадали.

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"Своими дерзкими действиями оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", – сказано в сообщении.

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Напомним, утром 29 апреля украинская армия понесла новые потери – вражеский снайпер ранили бойца ВСУ. Всего с начала текущих суток оккупанты уже четыре раза открывали огонь.

В свою очередь, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказывал о потерях боевиков за последние дни. По его словам, два полка и одна бригада оккупантов не досчиталась своих бойцов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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