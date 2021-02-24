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На Донбассе под Песками ранен украинский военный

24 февраля, 02:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Боец госпитализирован

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации во вторник, 23 февраля, обстреляли позиции Вооруженных сил Украины под Песками. Вследствие снайперского огня ранен украинский военнослужащий.

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Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Военного оперативно доставили в госпиталь, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований России и ее наемников уже сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

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Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия недавно перебросила на Донбасс дополнительное подразделение снайперов.

22 февраля вследствие вражеских обстрелов около Авдеевки один военнослужащий погиб, еще один получил осколочные ранения.

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Россия Донбасс снайпер ВСУ боевики раненые обстрелы Пески
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