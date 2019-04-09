На Донбассе подорвалась группа саперов ГСЧС

В результате подрыва погиб пиротехник, еще двое получили ранения

На Донбассе при разминировании подорвалась группа саперов. Фото: пресс-служба МВД.

На Донбассе подорвалась группа саперов ГСЧС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c5b/cde/5cac5bcdec9d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c5b/cde/5cac5bcdec9d6.jpg 2019-04-09T11:50:00+03:00 Донбасс В результате подрыва погиб пиротехник, еще двое получили ранения

В Донецкой области произошел взрыв во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции, в результате которого погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия произошла 9 апреля.

"Около 10:30 вблизи села Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории возле водопровода насосной станции Сиверский-Донец-Донбасс (серая зона) подорвалась группа пиротехнических работ ГСНС", – говорится в сообщении пресс-служба МВД.

В результате взрыва погиб старшина службы гражданской защиты Олег Леонидович Бойцов. Были ранены старший лейтенант гражданской защиты Дмитрий Геннадьевич Слепкань и старший сержант службы гражданской защиты Евгений Андреевич Бескоровайный.

Ранее мы писали, что в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Также мы писали о том, что в Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната. Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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