На Донбассе подорвалась группа саперов ГСЧС
В результате подрыва погиб пиротехник, еще двое получили ранения
В Донецкой области произошел взрыв во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции, в результате которого погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия произошла 9 апреля.
"Около 10:30 вблизи села Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории возле водопровода насосной станции Сиверский-Донец-Донбасс (серая зона) подорвалась группа пиротехнических работ ГСНС", – говорится в сообщении пресс-служба МВД.
В результате взрыва погиб старшина службы гражданской защиты Олег Леонидович Бойцов. Были ранены старший лейтенант гражданской защиты Дмитрий Геннадьевич Слепкань и старший сержант службы гражданской защиты Евгений Андреевич Бескоровайный.
Ранее мы писали, что в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто из людей не пострадал.
Также мы писали о том, что в Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната. Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших.
Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
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