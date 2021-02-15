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На Донбассе подорвали комбата боевиков "Длинного" (фото)

15 февраля, 11:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Один из главарей народной милиции ранее был близким соратником Безлера

В оккупированной Горловке подорвали автомобиль командира батальона т. н. "народном милиции". Сам боевик выжил, но получил повреждения.

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"В Горловке было совершено покушение на командира батальона "народной милиции" Сергея (Попова), позывной "Длинный". Мина сработала под днищем, прямо на проспекте Мира. Посечены ноги, но живой и находится в больнице", – об этом сообщил в Telegram российский пропагандист Сладков.

В т. н. "министерстве госбезопасности ДНР" подтвердили подрыв автомобиля боевика. Там также сообщили, что в момент подрыва в машине якобы находилась малолетняя дочь военнослужащего, и оценили это как теракт.

Также в одном из пабликов боевиков опубликовали фото подорванного автомобиля.

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Как сообщает сайт Миротворец, во время оккупации Крыма входил в состав т. н. "самообороны Крыма". Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение Игоря Безлера. Руководил ремонтом боевой техники, лично участвовал в боевых действиях в составе группы боевиков, дислоцированной на территории "Стирола".

Как сообщали новости "Сегодня", 14 февраля в районе Новолуганского подорвались на неизвестном взрывном устройстве трое украинских военнослужащих. В связи с этим ГБР открыло уголовное производство.

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Источник: Сегодня

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