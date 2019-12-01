На Донбассе подорвались боевики, устанавливая мины: подробности

Противник хаотично минирует территорию и подорвался на своих же минах

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики подорвались на мине в результате аврального минирования территории. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупанты продолжают интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, в авральном порядке осуществляется обустройство позиций и других инженерных объектов, в т.ч. для их использования в зимний период.

Кроме того, врагом устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в т.ч. вне позиций. При этом, для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск.

Реклама

Несоблюдение российскими наемниками мер безопасности в ходе минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях привело к гибели и ранению в 3-й омсбр, 9-м омсп "1 АК", а также во 2-й и 4-й омсбр "2 АК ВС РФ". В Минобороны не уточнили, какие именно были потери у врага.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские защитники продолжают отбивать атаки врага и хорошо потрепали оккупантов в период с 22 по 28 ноября. В штабе Объединенных сил сообщили о больших потерях боевиков.

А тем временем смотрите в сюжете, что происходит на передовой, и какая там сейчас обстановка:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама